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В Рязанской области начали восстанавливать старинный храм
Отмечается, что Архангельский храм в селе Дмитриево Скопинского района построили в 19 веке.

В Рязанской области начали восстанавливать старинный храм. Об этом сообщила руководитель добровольческой группы Татьяна Якуба редакции РЗН.Инфо.

Отмечается, что Архангельский храм в селе Дмитриево Скопинского района построили в 19 веке.

После революции крышу с куполами снесли, колокольню — разрушили.

Силами местных жителей и приезжих волонтеров храм был полностью очищен от кирпича, сора, на крыше спилены деревья, а мелкая поросль обработана пестицидами для того, чтобы прекратить врастание деревьев в строение.

В настоящее время инициативная группа занимается сбором документов в архивах и поисками строительных чертежей.