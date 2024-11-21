В Рязанской области начали восстанавливать старинный храм

Отмечается, что Архангельский храм в селе Дмитриево Скопинского района построили в 19 веке.

В Рязанской области начали восстанавливать старинный храм. Об этом сообщила руководитель добровольческой группы Татьяна Якуба редакции РЗН.Инфо.

Отмечается, что Архангельский храм в селе Дмитриево Скопинского района построили в 19 веке.

После революции крышу с куполами снесли, колокольню — разрушили.

Силами местных жителей и приезжих волонтеров храм был полностью очищен от кирпича, сора, на крыше спилены деревья, а мелкая поросль обработана пестицидами для того, чтобы прекратить врастание деревьев в строение.

В настоящее время инициативная группа занимается сбором документов в архивах и поисками строительных чертежей.