В рязанских школах пройдут проверки

Администрация города проследит за организацией питания в общеобразовательных учреждениях города.

В рязанских школах пройдут проверки. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Администрация города проследит за организацией питания в общеобразовательных учреждениях города.

Проверки уже прошли в школах №№ 17, 58 и 46. Члены контрольной комиссии оценили соблюдение санитарно-гигиенических требований сотрудниками столовых и дежурными, отметили размер порций, соблюдение баланса между вкусовыми предпочтениями детей и полезностью блюд, а также поинтересовались мнением учащихся о меню.