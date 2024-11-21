В Рязани на площади Ленина столкнулись две маршрутки
Отмечается, что ДТП произошло в среду, 20 ноября, вблизи дома № 1 по улице Кольцова на остановке общественного транспорта.
В Рязани на площади Ленина столкнулись две маршрутки. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Отмечается, что ДТП произошло в среду, 20 ноября, вблизи дома № 1 по улице Кольцова на остановке общественного транспорта.
В результате происшествия два подростка с различными травмами обращались за медпомощью.
Проводится проверка.