В Рязани на площади Ленина столкнулись две маршрутки

Отмечается, что ДТП произошло в среду, 20 ноября, вблизи дома № 1 по улице Кольцова на остановке общественного транспорта.

В Рязани на площади Ленина столкнулись две маршрутки. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что ДТП произошло в среду, 20 ноября, вблизи дома № 1 по улице Кольцова на остановке общественного транспорта.

В результате происшествия два подростка с различными травмами обращались за медпомощью.

Проводится проверка.