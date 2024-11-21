В России выявили 5,5 млн БАДов с запрещенными веществами

Продукцию не допустили к продаже.

В России выявили 5,5 млн БАДов с запрещенными веществами. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Роспотребнадзор.

В добавках обнаружили симетикон и мелатонин. Под запрет попали препараты 44 производителей и 31 импортера. Продукцию не допустили к продаже.

Отмечается, что Роспотребнадзор совместно с Центром развития перспективных технологий продолжит работу по поиску опасных товаров с помощью системы «Честный знак».