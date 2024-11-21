В России предложили освободить самозанятых таксистов от ежедневных медосмотров

Их хотят заменить на анкеты с указанием трезвости и исправного состояния автомобиля.

В России предложили освободить самозанятых таксистов от ежедневных медосмотров. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на заместителя председателя комитета Госдумы по защите конкуренции Сергея Лисовского.

Депутаты подготовили поправки в закон «О организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси». Согласно им, предполагается ввести «презумпцию ответственности», при которой водителей избавят от необходимости проходить ежедневный медосмотр и проверку технического состояния автомобилей такси.

Перед получением заказа таксист-самозанятый должен будет заполнить в электронную анкету с подтверждением трезвости и нормального техническом состоянии машины.

«Если впоследствии произойдет ДТП и окажется, что указанные в этой анкете сведения неверны, это станет являться отягчающим обстоятельством», — заключил Лисовский.