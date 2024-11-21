В России могут ввести уголовное наказание за продажу вейпов детям

Отмечается, что проект уже одобрило Правительство, вскоре его рассмотрит Госдума.

В России могут ввести уголовное наказание за продажу вейпов детям. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что проект уже одобрило Правительство, вскоре его рассмотрит Госдума.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о полном запрете продажи вейпов в России. Проектом запрещается розничная торговля никотином (в том числе полученным путем синтеза) или его производными, включая соли никотина, а также никотинсодержащими и безникотиновыми жидкостями и устройствами для их доставки.