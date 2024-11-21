В полиции рассказали подробности смертельного ДТП в Рязани

ДТП произошло в среду, 20 ноября, вблизи дома № 52 строение 19 по улице Прижелезнодорожной.

В полиции рассказали подробности смертельного ДТП в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

ДТП произошло в среду, 20 ноября, вблизи дома № 52 строение 19 по улице Прижелезнодорожной.

Водитель на «Хендай Солярис» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком «Хино».

Водитель легковушки от полученных травм скончался в больнице.

Проводится проверка.