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В Госдуму внесли проект о внедрении унивесального QR-кода для оплат
Депутаты предложили выпуск универсальных кодов Национальной системе платежных карт.

В Госдуму внесли проект о внедрении унивесального QR-кода для оплат. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на документ.

Депутаты предложили выпуск универсальных кодов Национальной системе платежных карт (НСПК). Операторы должны обеспечить клиентам возможность использования этих кодов как в собственных приложениях и устройствах, так и в оборудовании торгово-сервисных предприятий.

Единый код предоставит средним и мелким кредитным организациям равный доступ к платежной инфраструктуре, что положительно скажется на конкуренции.