В Госдуме заявили о смене тактики СВО

По его словам, российской стороне придется увеличивать количество ударов не только по военным, но и по инфраструктурным объектам, что значительно усложнит противнику жизнь.

В Госдуме заявили о смене тактики СВО. Об этом пишет Лента.RU со ссылкой на депутата Алексея Чепу.

По его словам, российской стороне придется увеличивать количество ударов не только по военным, но и по инфраструктурным объектам, что значительно усложнит противнику жизнь.

Чепа заверил, что правительство РФ будет применять и все политические меры, чтобы остановить атаки, направленные вглубь России.

Он также добавил, что российские специалисты уже знакомы с ATACMS и Storm Shadow, и у них имеются средства для борьбы с этими системами.