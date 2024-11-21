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В Госдуме предложили разрешить россиянкам с детьми работать удаленно
Соответствующий законопроект планируют внести 21 ноября.

В Госдуме предложили разрешить россиянкам с детьми работать удаленно. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на зампреда комитета по строительству и ЖКХ Александра Аксененко и депутата Сергея Миронова.

Соответствующий законопроект планируют внести 21 ноября.

Также в Минтруде призвали с пониманием относиться к организации рабочего процесса беременных с учетом тех сложностей, которые они могут испытывать.

Авторы законопроекта предлагают обязать работодателей по письменному заявлению переводить на удаленный режим работы ряд категорий сотрудников.

«Такую льготу должны получить граждане, занимающиеся воспитанием малолетних детей и детей-инвалидов без матери, родители и опекуны, являющиеся единственным кормильцем ребёнка-инвалида», — заявил Сергей Миронов.