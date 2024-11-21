В Чебоксарах шестиклассник попытался напасть с ножом на преподавателя

В Чебоксарах шестиклассник попытался напасть с ножом на преподавателя. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, учителя школьник взял нож в столовой и пошел с ним к учительнице. Нападение удалось предотвратить другим учителям, они отобрали оружие у ребенка.

Отмечается, что мальчик состоит на учете в ПДН. По словам его одноклассников, неадекватное поведение у ребенка они наблюдают уже не в первый раз: он пытался душить одноклассника, обливал жидким мылом, срывал уроки. Мальчика увезли в психдиспансер.

Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».