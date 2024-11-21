В центре Рязани произошел дорожный конфликт

Инцидент произошел во вторник, 19 ноября, на Первомайском проспекте.

В центре Рязани произошел дорожный конфликт. Об этом сообщает Telegram-канал Ru_chp.

Инцидент произошел во вторник, 19 ноября, на Первомайском проспекте. На кадрах видно, как двое водителей выходят на проезжую часть и начинают драку. После один из них садится в свой автомобиль и пытается скрыться. Когда второй водитель сел ему на капот, он начал движение и проехал несколько метров.

Подробности конфликта неизвестны.