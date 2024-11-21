Рязанские хоккейные команды заняли лидирующие позиции в турнирных таблицах

Рязанские хоккейные команды ХК «Рязань-ВДВ» и МХК «Рязань-ВДВ» заняли лидирующие позиции в турнирных таблицах. Об этом сообщил региональный Минспорт.

ХК «Рязань-ВДВ» с 40 очками расположилась на первой строке турнирной таблицы Регулярного чемпионата по хоккею «OLIMPBET ВХЛ — Кубок Шелкового пути».

МХК «Рязань-ВДВ» также на первом месте дивизиона «Восток» Первенства Национальной молодежной хоккейной лиги сезон 2024-2025 гг.