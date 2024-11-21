Рязанец задолжал налоговой более 5,7 млн рублей

Установлено, что в собственности должника — 28 земельных участков, 10 жилых и нежилых помещений, а также дорогостоящий автомобиль и денежные средства на 10 счетах в различных финансовых учреждениях.

Житель Михайловского района задолжал налоговой более 5,7 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба региональной ФССП.

Установлено, что в собственности должника — 28 земельных участков, 10 жилых и нежилых помещений, а также дорогостоящий автомобиль и денежные средства на 10 счетах в различных финансовых учреждениях.

Рязанец уклонялся от уплаты налогов.

У должника приставы арестовали имущество и счета в банках.

После этого нарушитель нашел необходимую сумму и погасил задолженность с набежавшими пенями.