Рязанец задолжал налоговой более 5,7 млн рублей
Установлено, что в собственности должника — 28 земельных участков, 10 жилых и нежилых помещений, а также дорогостоящий автомобиль и денежные средства на 10 счетах в различных финансовых учреждениях.
Житель Михайловского района задолжал налоговой более 5,7 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба региональной ФССП.
Установлено, что в собственности должника — 28 земельных участков, 10 жилых и нежилых помещений, а также дорогостоящий автомобиль и денежные средства на 10 счетах в различных финансовых учреждениях.
Рязанец уклонялся от уплаты налогов.
У должника приставы арестовали имущество и счета в банках.
После этого нарушитель нашел необходимую сумму и погасил задолженность с набежавшими пенями.