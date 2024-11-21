Рязанцы рассказали, как проведут новогодние каникулы

38% жителей проведут праздники дома с семьей. Многие из них хотят посетить театры, музеи, кино и детские елки.

Рязанцы рассказали, как проведут новогодние каникулы. Данные предоставил SuperJob.

38% жителей проведут праздники дома с семьей. Многие из них хотят посетить театры, музеи, кино и детские елки.

10% респондентов будут отдыхать на даче, а ещё 6% отправятся в гости к друзьям и родственникам.

3% опрошенных собираются путешествовать по России. Наиболее популярными направлениями для отдыха являются Санкт-Петербург, Москва, Казань, Сочи и Байкал.

19% рязанцев будут работать в праздники. Среди них — рабочие и инженеры непрерывно действующих производств, водители, врачи и медицинские сестры, работники торговли и складов, сотрудники полиции и служб безопасности, персонал гостиниц, видеооператоры и фотографы.