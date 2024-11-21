Рязанцы пожаловались на разбитую дорогу во дворе и затапливаемый подвал

Жильцы домов на улицах Бронной и Октябрьской неоднократно обращались в профильные ведомства, но проблему так и не решили.

Рязанцы пожаловались на разбитую дорогу во дворе и затапливаемый подвал. Об этом сообщил Telegram-канал «Рязань».

Жильцы домов по адресам Бронная 20к1 и Октябрьская 45 рассказали, что из-за глубоких выбоин в асфальте во время осадков скапливается вода, которая не дает подойти к подъездам и заливает подвальные помещения. Также во двор не могут проехать автомобили спецслужб, в том числе скорая помощь.

По словам местных жителей, они неоднократно обращались в профильные ведомства и предпринимали за счет собственных сил и средств временные меры по отсыпке ям, но проблема так и не решается. Управляющая компания перестала отвечать на официальные запросы.

Рязанцы планируют обратиться на телевидение.