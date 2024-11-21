Рязанца — курьера телефонных мошенников обязали выплатить ущерб пострадавшим
Отмечается, что 22-летний молодой человек забирал у жерт аферистов деньги и переводил их на счета неустановленных лиц, оставляя себе процент от полученной суммы.
Рязанца — курьера телефонных мошенников обязали выплатить ущерб пострадавшим. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по региону.
Отмечается, что 22-летний молодой человек забирал у жерт аферистов деньги и переводил их на счета неустановленных лиц, оставляя себе процент от полученной суммы.
В результате преступных действий рязанцам был причинен ущерб в общей сумме свыше 700 тысяч рублей.
Суд удовлетворил иск. Мужчина должен выплатить компенсацию.