Рязанца — курьера телефонных мошенников обязали выплатить ущерб пострадавшим

Отмечается, что 22-летний молодой человек забирал у жерт аферистов деньги и переводил их на счета неустановленных лиц, оставляя себе процент от полученной суммы.

Рязанца — курьера телефонных мошенников обязали выплатить ущерб пострадавшим. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по региону.

Отмечается, что 22-летний молодой человек забирал у жерт аферистов деньги и переводил их на счета неустановленных лиц, оставляя себе процент от полученной суммы.

В результате преступных действий рязанцам был причинен ущерб в общей сумме свыше 700 тысяч рублей.

Суд удовлетворил иск. Мужчина должен выплатить компенсацию.