Рязанца избили до потери памяти и отправили в трудовое рабство

Мужчине помогли представители «Русской общины».

Рязанца избили до потери памяти и отправили в трудовое рабство в Карачаево-Черкесию. Об этом сообщает Telegram-канал «Русской общины».

По данным канала, Владимир из Рязани приехал на заработки в Москву, где его жестоко избили, а потом отправили в Карачаево-Черкесию. Отмечается, что от тяжелой травмы головы мужчина частично потерял память и не помнит, как попал в Карачаево-Черкесию, где его заставляли работать.

«Московская благотворительная организация, которая занимается вызволением людей из трудового плена, обратилась в Русскую Общину Буденновска за помощью. Наши братья оперативно откликнулись и помогли Владимиру восстановить временное удостоверение личности для проезда», — заключили в сообщении.