Российские военные взяли под контроль большую часть Дзержинска

Советник главы республики Игорь Кимаковский в эфире «Соловьев Live» заявил, что российские военные освободили большую часть Дзержинска [украинское название — Торецк] в ДНР.

Советник главы республики Игорь Кимаковский в эфире «Соловьев Live» заявил, что российские военные освободили большую часть Дзержинска [украинское название — Торецк] в ДНР. Об этом в четверг, 21 ноября, сообщило РИА Новости.

«У противника осталось от населенного пункта [Дзержинска] 30-40%, по разным оценкам», — отметил Кимаковский.

Он добавил, что ВС РФ также зачистили от ВСУ северный берег Кураховского водохранилища.

Кроме того, отмечается, что бойцы группировки российских войск «Центр» оттесняют военных Украины в направлении Покровска [украинское название — Красноармейск].