Российские авиакомпании приостановили полеты на самолетах Airbus

Основной причиной стали трудности с ремонтом двигателей, вызванные санкционными ограничениями и нехваткой запчастей на международном рынке.

Российские авиакомпании приостановили полеты на самолетах Airbus. Об этом сообщает « Коммерсант ».

Отмечается, что перестали эксплуатироваться 34 самолета Airbus A320/A321neo, что является половиной всего парка этих авиалайнеров в стране.

Основной причиной стали трудности с ремонтом двигателей, вызванные санкционными ограничениями и нехваткой запчастей на международном рынке.

По данным издания, массовый вывод A320/A321neo из эксплуатации может начаться уже в 2026 году.