Российские авиакомпании приостановили полеты на самолетах Airbus
Основной причиной стали трудности с ремонтом двигателей, вызванные санкционными ограничениями и нехваткой запчастей на международном рынке.
Российские авиакомпании приостановили полеты на самолетах Airbus. Об этом сообщает «
Отмечается, что перестали эксплуатироваться 34 самолета Airbus A320/A321neo, что является половиной всего парка этих авиалайнеров в стране.
Основной причиной стали трудности с ремонтом двигателей, вызванные санкционными ограничениями и нехваткой запчастей на международном рынке.
По данным издания, массовый вывод A320/A321neo из эксплуатации может начаться уже в 2026 году.