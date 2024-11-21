Роскачество назвало фальсификатом 80% российского меда
Из 21 пробы проверку прошли только четыре. В остальных случаях производители использовали сахарный сироп или незрелый мед.
Роскачество назвало фальсификатом 80% российского меда. Об этом пишут «Известия».
Ведомство провело проверку перед принятием поправок в федеральный закон «О пчеловодстве».
Среди 21 пробы нарушения обнаружили в 17 образцах. Только продукция марок «Алтайская гречиха», «Берестов А.С.», «ВкусВилл» и «Медовая долина» соответствовала стандартам качества.
В остальных случаях производители использовали сахарный сироп или незрелый мед.