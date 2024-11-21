Путин: налоговые поступления в бюджет России выросли на 20% за 2024 год

Они составили почти 46 трлн рублей.

Налоговые поступления в бюджет России выросли на 20% за 2024 год и составили почти 46 трлн рублей. Об этом сообщил президент Владимир Путин на встрече с главой ФНС Даниилом Егоровым, информация опубликована на сайте Кремля.

Отмечается, что показатель включает в себя полностью и бюджет, и внебюджетные фонды.

Глава ФНС добавил, что лучше показатели по федеральному бюджету — за отчетный период поступило 20,2 трлн рублей, что на 30% больше, чем в 2023 году.