Прокуратура добилась сокращения срока расселения граждан из аварийного дома в Рязани

Дом № 8 на улице Колхозной в 2017 году признали аварийным и подлежащим сносу в срок до 31 декабря 2020 года. Однако в муниципальную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда жилой дом не был включен.

Прокуратура добилась сокращения срока расселения граждан из аварийного дома в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба прокуратура.

Дом № 8 на улице Колхозной в 2017 году признали аварийным и подлежащим сносу в срок до 31 декабря 2020 года. Однако в муниципальную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда жилой дом не был включен.

В октябре 2020 года срок сноса дома перенесен на более поздний, срок отселения (расселения) жильцов не установлен.

Судом заявленные требования удовлетворены. Фактическое исполнение судебного акта находится на контроле в прокуратуре района.