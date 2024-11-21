Politico: Киев планирует начать требовать у Байдена ракеты Tomahawk
Украинские власти могут начать требовать у Байдена крылатые ракеты большой дальности Tomahawk и разрешение на их использование для ударов по российской территории.
Киев планирует начать требовать у Байдена ракеты Tomahawk. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на замглавы комитета Верховной рады Украины по обороне Егора Чернева.
По данным издания, украинские власти могут начать требовать у Байдена крылатые ракеты большой дальности Tomahawk и разрешение на их использование для ударов по российской территории.