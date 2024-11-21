Полицейские задержали 38-летнего рязанца за кражу

Вобуждено уголовное дело.

Полицейские задержали 38-летнего рязанца за кражу. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что в отдел обратился 23-летний местный житель и сообщил, что пропал системный блок компьютера.

Мужчина рассказал, что готовился к переезду, упаковал системный блок компьютера в коробку и поставил в подъезд.

Владелец занимался подготовкой других вещей и мебели, поэтому оставил коробку на несколько минут без присмотра, а когда хватился, компьютера на месте не было.

Оперативники опросили жильцов и узнали, что накануне мужчина с улицы Интернациональной похвастался приобретением.

Сотрудники полиции выяснили, что речь идет о ранее судимом 38-летнем рязанце. Его задержали.

Вобуждено уголовное дело.