Песков назвал день проведения прямой линии с Путиным

Она пройдет в один из четвергов декабря.

Дмитрий Песков назвал день проведения прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента, совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция уже на этапе подготовки. Она пройдет в один из четвергов декабря.

Уточняется, что прошлая прямая линия главы государства состоялась 14 декабря 2023 года и так же была совмещена с большой пресс-конференцией.

Напомним, ранее стало известно, когда состоится прямая линия с Путиным.