Пентагон призвал США начать диалог с Россией для предотвращения ядерной войны

Американский представитель призвал к реальному и предметному обсуждению.

Пентагон призвал США начать диалог с Россией для предотвращения ядерной войны. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на представителя Стратегического командования США, контр-адмирала Томаса Бьюкенена.

«Мы всегда должны быть готовы к разговору, потому что в значительной степени это приводит людей за стол переговоров, чтобы обсудить общие ценности. Никто же не хочет ядерной войны, верно?», — заявил Бьюкенен.

Он призвал к реальному и предметному диалогу с РФ, Китаем и КНДР не только Госдеп, но и все американские ведомства.