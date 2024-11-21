Норвегия направит Украине 45 миллионов долларов

Средства предназначены для ускорения производства оружия и военной техники.

Норвегия направит Украине 45 миллионов долларов. Об этом пишет ТАСС.

«Эти средства будут направлены для оборонной промышленности Украины, чтобы ускорить производство оружия и военной техники», — говорится в сообщении.

Отмечается, что поддержки Запада недостаточно, а конкретные цели, на которые пойдут выделяемые средства, будут определены в соответствии «с потребностями Украины».