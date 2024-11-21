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Названы самые быстро продаваемые автомобили с пробегом в России
Самым популярным оказалось объявление о продаже Toyota Corolla.

Названы самые быстро продаваемые автомобили с пробегом в России. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на экспертов «Авто.ру».

Самым популярным оказалось объявление о продаже Toyota Corolla 2020 года выпуска. Машина находилась в продаже всего один день, за это время продавцу позвонили 76 потенциальных покупателей.

На втором месте Kia Sorento 2020 года выпуска за 3,6 млн рублей.

На третьем месте оказался «ВАЗ-2121» «Нива» 2021 года. Машина стоит 650 тыс. рублей. Владелец продал автомобиль за два дня.