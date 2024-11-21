На рязанской сцене показали спектакль о родительской любви «Выше ноги от земли»

«Выше ноги от земли» — перформанс, который поднимает вопросы о жизни, любви и человеческой природе. Постановка основана на одноименной книге Михаила Трубина, который родился в Великом Новгороде. Произведение получило премию «Лицей» имени Пушкина в 2022 году и вошло финальный список премии «Большая книга» в 2023 году.

В Рязани на фестивале «Свидания на Театральной» показали постановку Новгородского академического театра драмы имени Достоевского «Выше ноги от земли». На показе в рязанском драмтеатре побывал журналист РЗН.Инфо.

«Выше ноги от земли» — перформанс, который поднимает вопросы о жизни, любви и человеческой природе. Постановка основана на одноименной книге Михаила Трубина, который родился в Великом Новгороде. Произведение получило премию «Лицей» имени Пушкина в 2022 году и вошло финальный список премии «Большая книга» в 2023 году.

Спектакль-триллер режиссера Эдгара Закаряна повествует о молодом детском враче-анестезиологе Илье Рудневе (Петр Ковальский). Мужчина спивается из-за потери жены и сына, но как они погибли, зрителю не говорят до самого финала.

Руднев погружен в работу: он не обращает внимания на влюбленную в него молодую медсестру Машу (Маргарита Сакович), отказывается ехать с братом в Петербург, потому что «у него тут могилки».

В один день на операционном столе оказывается неизвестный мальчик, очень похожий на погибшего сына. Врачи узнают только его имя — Костя.

Чтобы понять, откуда у четырехлетнего мальчика такие травмы, главный герой приезжает в полузаброшенную деревню. Там он понимает, что их семьи очень похожи: отец-алкоголик и старший брат (у мальчика Кости две старшие сестры). Дом сгорел, тело отца нашли, а детей нет. Но искать пропавших никто не стал — похоронили всех в общей могиле.

Эмоции от сострадания до отвращения вызывали не только линия героя, но и многочисленные второстепенные персонажи: пьющий в ирландском пабе священник Федор, жена которого хочет с ним развестись; психотерапевт, который за взятку может написать заключение о вменяемости нестабильному врачу (цена вопроса — 100 тысяч рублей); бездушный полицейский, которому важнее, чтобы на отделе не было «висяков», чем помочь ребенку; Маша — влюбленная молоденькая дурочка; старики в загнивающей глубинке.

Периодически на сцену выходили мертвецы-ростовые куклы. Свет на них падал так, что их появление вызывало мурашки на коже.

Напряженную и жуткую атмосферу создавали звуки: звон в ушах, когда зрителя наравне с героями истории погружали в пространство «пустоты»; молитва за упокой на заднем плане в странной избе заброшенной деревни; сабвуфер, имитирующий стук сердца в особенно страшные моменты; секс Маши и Ильи под похоронный марш на старой пластинке. Такой акцент на звуковом сопровождении был важен, но акустическая система на сцене периодически подводила. Когда актеры говорили, слышались помехи, некоторые голоса терялись.

Актер Петр Ковальский показал на сцене все грани персонажа. Он флегматичный, трогательный, яростный, сходит с ума от горя и пытается жить дальше. Но, в конце концов, не получается — ноша потери ребенка слишком велика.

В финале зритель понимает, что страдающая от послеродовой депрессии жена главного героя убивает сына, а потом кончает с собой. Хотя у Ильи Руднева другая версия событий, в которой он и сам не до конца уверен. У него с медсестрой Машей состоялся диалог:

«— Ваня знал, что мама пьет лекарства. Наверное, хотел тоже заснуть. Но ребенок не знал, сколько выпить, выпил много. А мать проснулась и не смогла дальше жить.

— Я верю тебе.

— Да, потому что все так и было?»

Вопросительной интонацией Руднева в последней фразе завершается история. В финале Руднев идет к своей мертвой жене в объятия на фоне «света в конце тоннеля» (так показывают смерть мужчины). А в это время голос рассказчика делится со зрителями правилами в детской игре «Выше ноги от земли».