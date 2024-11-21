На проезде Шабулина в Рязани у здания сорвало крышу
Инцидент произошел в четверг, 21 ноября. Сильный ветер сорвал железо на крыше строения № 27.
На проезде Шабулина в Рязани у здания сорвало крышу. Об этом сообщает Telegram-канал Rzn Life.
Инцидент произошел в четверг, 21 ноября. Сильный ветер сорвал железо на крыше строения № 27.
«Ходить опасно рядом, позвонил админам здания, предупредил», — отметил очевидец.
В Рязани ввели режим повышенной готовности. Напомним, порывы ветра в регионе могут достигать 25 метров в час.
Ранее из-за ветра на ребенка упал дорожный знак, также сухое дерево чуть не придавило женщину в Солотче.