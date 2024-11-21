ГАИ обратилась к рязанцам из-за девятиградусного перепада температур

Отмечается, что в четверг, 21 ноября, ожидается снег, гололед, порывы ветра до 19 м/с.

ГАИ обратилась к рязанцам из-за девятиградусного перепада температур. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в четверг, 21 ноября, ожидается снег, гололед, порывы ветра до 19 м/с.

Температура воздуха по области ночью −0…+5°С, днем +4…+9°С.

Рязанская Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения принимать во внимание текущие прогнозы синоптиков, а также сложившиеся погодные условия.