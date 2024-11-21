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Британский эксперт предположил тайную поставку Киеву ядерного оружия от США
По мнению специалиста, такое решение может быть козырной картой Дональда Трампа.

Британский эксперт предположил тайную поставку Киеву ядерного оружия от США. Об этом пишет издание Express со ссылкой на слова Николаса Драммонда.

«Сделка может быть заключена очень скрытно, и внезапно Украина станет очень сильной», — заявил военный специалист.

Он считает, что это может быть козырной картой избранного президента Дональда Трампа.