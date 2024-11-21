Бастрыкин взял на контроль ситуацию с травмированием ребенка при родах в Рязани

Рязанка сообщила, что в одном из медицинских учреждений ей необоснованно отказано в проведении операции «кесарево сечение». В ходе естественных родов голова ребенка была травмирована, что привело к установлению ему инвалидности.

Глава СК России Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с травмированием ребенка при родах в Рязани. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Рязанка сообщила, что в январе 2015 года в одном из медицинских учреждений ей необоснованно отказано в проведении операции «кесарево сечение».

В ходе естественных родов голова ребенка была травмирована, что привело к установлению ему инвалидности.

До настоящего времени виновные к ответственности не привлечены. В региональном следственном управлении расследуется уголовное дело.

Бастрыкин поручил доложить о расследовании.