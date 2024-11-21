А что в кино? «Зять», «УничтоЖанна» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

«Зять» — лирическая комедия с Яном Цапником и Дмитрием Нагиевым в главных ролях. Среди других актеров фильма — Ирина Пегова, Дарья Петриченко, Григорий Сиятвинда и Люся Чеботина.

«УничтоЖанна» — супергеройская комедия, основанная на пилоте одноименного веб-сериала. Главные роли в фильме сыграли Юлия Егерева, Павел Прилучный и другие актеры.

«Реплика — фантастическая драма с Никитой Ефремовым, Софьей Лебедевой и Владиславом Ценевым в главных ролях. Премьера фильма состоялась в 2024 году на кинофестивале «Короче».

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