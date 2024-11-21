19-летний рязанец украл у пенсионерки 90 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело.

19-летний рязанец украл у пенсионерки 90 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

В отдел обратилась 85-летняя жительница села Надежка Ермишинского района и сообщила, что с ее банковского счета пропали деньги.

Оперативники установили, что накануне она просила 19-летнего знакомого сделать для нее покупки в магазине и для оплаты товаров отдала ему смартфон.

При этом пострадавшая сообщила пароль для входа в приложение онлайн-банка.

Сотрудники полиции разыскали молодого человека и задержали.

Возбуждено уголовное дело.