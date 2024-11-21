19-летний рязанец украл у пенсионерки 90 тысяч рублей
Возбуждено уголовное дело.
19-летний рязанец украл у пенсионерки 90 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
В отдел обратилась 85-летняя жительница села Надежка Ермишинского района и сообщила, что с ее банковского счета пропали деньги.
Оперативники установили, что накануне она просила 19-летнего знакомого сделать для нее покупки в магазине и для оплаты товаров отдала ему смартфон.
При этом пострадавшая сообщила пароль для входа в приложение онлайн-банка.
Сотрудники полиции разыскали молодого человека и задержали.
Возбуждено уголовное дело.