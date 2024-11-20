Жительница Сараевского района обиделась на оскорбление и выстрелила в знакомого

Женщину признали виновной по ст. 115 ч. 2 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия). С учетом имеющихся ранее судимостей ей назначили два года и шесть месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Жительница Сараевского района обиделась на оскорбление и выстрелила в знакомого. Об этом в среду, 20 ноября, сообщил ИД «Пресса».

Установлено, что инцидент произошел в марте 2023 года. Компания друзей распивала спиртное. Житель села Кривское публично оскорбил 41-летнюю женщину. Друзья решили ради развлечения пострелять из пневматической винтовки. Обвиняемая использовала оружие против своего обидчика. Потерпевшему потребовалась помощь врачей.

Жительницу села Назарьево признали виновной по ст. 115 ч. 2 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия). С учетом имеющихся ранее судимостей ей назначили два года и шесть месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.