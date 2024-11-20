«Зеленый сад» принял участие в ярмарке вакансий в рязанском политехе

Ярмарку организовали администрация вуза совместно с областным центром занятости. Компанию «Зеленый сад» представили Екатерина Христиничева из отдела управления персоналом и Ольга Пироговская из отдела набора персонала.

Студенты интересовались объектами, которые возводит «Зеленый сад», условиями работы и стажировки. В центре внимания оказался ЖК «Окская стрелка». Ребята рассматривали альбом с планировками квартир и уникальными локациями на берегу Оки.

Еще один, уже сданный объект компании, на минувшей неделе посетили студенты-третьекурсники Рязанского технологического колледжа.

На экскурсии по ЖК ITower побывали будущие сетевые и системные администраторы. Провел ее заместитель начальника электромонтажного участка Юрий Хаперсков. Он рассказал ребятам об оборудовании подземного гаража, включая систему пожаротушения, показал «сердце» дома, откуда контролируют все инженерные системы.

Работник «Зеленого сада» Никита Еремин — студент 4 курса технологического колледжа — пришел после такой же экскурсии по ЖК ITower.

«Научился настраивать системы управления доступом, монтировать вызывные панели», — поделился своим опытом молодой человек.

Студенты 3 курса пока только познакомились с ЖК ITower. Но скоро начнется их практика в УЖК «Зеленый сад — Мой дом». Они приняты на должности помощников инженеров и будут устранять неполадки в слаботочных системах на разных объектах компании. За каждым из студентов закрепят наставника.

Учащиеся, которые хорошо себя зарекомендуют, получат предложение о постоянной работе в «Зеленом саде».

Напомним, у строительной компании с технологическим колледжем заключено соглашение о сотрудничестве.