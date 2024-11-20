Зеленский признал, что Украина не сможет вернуть Крым военным путем

Президент Украины признал невозможность для Киева «вернуть Крым» военным путем и вернуться к границам 1991 года.

Зеленский признал, что Украина не сможет вернуть Крым военным путем. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент Украины признал невозможность для Киева «вернуть Крым» военным путем и вернуться к границам 1991 года.

«У нас нет столько сил, чтобы с оружием в руках мы могли оттеснить Путина до границ 1991 года… Мы не можем тратить десятки тысяч наших людей ради возвращения Крыма», — заключил он.