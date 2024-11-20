В Ташкенте открылась первая витрина рязанских производителей

В Ташкенте (Узбекистан) в Международном женском общественном фонде Sharq Ayoli открылась первая брендированная экспортная витрина Рязанской области. На мероприятии присутствовала и первая оценила витрину руководитель Фонда Саодат Турсунбаева.

На стенде представлены 12 производителей региона из сегментов уходовой косметики, украшений и продукции для дома, народно-художественных промыслов.

Мини-стенд создан в виде ракеты с использованием фирменных цветов Рязанской области и Российского экспортного центра. Проект запущен в 2024 году региональным Агентством развития бизнеса.

Цель ― повысить узнаваемость и спрос на товары рязанских компаний.