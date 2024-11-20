В Шацке пенсионер хранил в гараже более 800 литров немаркированного алкоголя

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 3 лет колонии со штрафом до 120 тысяч рублей.

В Шацке пенсионер хранил в гараже более 800 литров немаркированного алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские установили, что пенсионер из Шацка причастен к транспортировке и хранению безакцизной алкогольной продукции известных производителей. В его гараже оперативники обнаружили коробки с бутилированной спиртосодержащей жидкостью под видом водки, коньяка, виски и вина, а также канистры со спиртом. Продукция предназначалась для мелкооптовой торговли на территории района.

Стоимость обнаруженной алкогольной продукции составила 208 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 3 лет колонии со штрафом до 120 тысяч рублей.