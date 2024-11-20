В Ряжске полицейские поймали подростка на мопеде без «прав»

За данное правонарушение предусмотрено наложение штрафа в размере от пяти до 15 тысяч рублей.

В Ряжске полицейские поймали подростка на мопеде без «прав». Об этом сообщает пресс-служба ГАИ по региону.

Отмечается, что во вторник, 19 ноября, вблизи дома 31 по улице Совхозной инспекторы остановили мопед «Сити Джет» без госномеров.

За рулем находился 17-летний подросток.

За данное правонарушение предусмотрено наложение штрафа в размере от пяти до 15 тысяч рублей.