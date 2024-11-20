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В Рязгордуме обсудили проект городского бюджета на 2025 год
Заседание провела глава Рязани Татьяна Панфилова.

В Рязгордуме обсудили проект городского бюджета на 2025 год. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

20 ноября состоялось совместное заседание Совета Почетных граждан Рязани, экспертного совета при главе муниципального образования и молодежного парламента при Рязанской городской Думе. Темой обсуждения стал проект бюджета города Рязани на 2025 и плановый период 2026 и 2027 годов. Заседание провела глава Рязани Татьяна Панфилова.

Основные параметры главного финансового документа города озвучил начальник финансово-казначейского управления администрации Светлана Финогенова. Она отметила, что проект бюджета составлен в «программном формате» — его основу составляют 19 муниципальных программ. Собственные налоговые и неналоговые доходы на 2025 год определены в объеме 9,2 млрд. рублей, безвозмездные поступления планируются в объеме 8,7 млрд. рублей. Также Финогенова рассказала об основных расходах в социальной сфере, дорожном хозяйстве и планах благоустройства общественных территорий.

«Основные приоритеты городского бюджета остаются неизменными: выполнение всех социальных обязательств и развитие городской инфраструктуры. Проект предусматривает софинансирование национальных проектов и федеральных программ. Это позволит городу рассчитывать на средства вышестоящих бюджетов на ремонт дорог, благоустройство дворовых территорий и общественных пространств, реализацию проектов местных инициатив, строительство и реконструкцию учреждений социальной сферы», — сказала Татьяна Панфилова.

В ходе обсуждения собравшиеся задали вопросы о возможности финансирования различных сфер жизни города. Речь шла о планах по благоустройству общественных территорий города, развитию городских окраин, модернизации системы общественного транспорта, также обсуждались предложения по оказанию адресной помощи ветеранам Великой Отечественной войны, создание виртуальных экскурсий по историческому центру города и другие.