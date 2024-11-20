В рязанскую больницу поступил пациент с малярией
С жалобами на лихорадку в больницу обратился 37-летний геолог, работавший в африканских странах.
В рязанскую больницу поступил пациент с малярией. Об этом сообщает пресс-служба ОКБ имени Семашко.
С жалобами на лихорадку в больницу обратился 37-летний геолог, работавший в африканских странах. В его крови врачи обнаружили мелкие кольцевидные трофозойты внутри пораженных эритроцитов. Это свидетельствовало о том, что пациент болен тропической малярией, вызванной паразитами.
После постановки диагноза врачи приступили к соответствующему лечению.