В Рязанской области спрогнозировали ослабление и гибель лесных насаждений

Оно затронет пораженные пожарами 2022 и 2024 годов территории.

В Рязанской области спрогнозировали ослабление и гибель лесных насаждений. Об этом в среду, 20 ноября, сообщил ИД «Пресса» со ссылкой на Центра защиты леса.

Речь идет о территориях, пораженных пожарами 2022 и 2024 годов. Предполагается, что ослабленные растения могут выявить на 1000 га.

На конец октября 2024 года состояние лесов Рязанской области эксперты оценили как стабильно удовлетворительное. Площади поврежденных древостоев за несколько лет составили около 17 тысяч гектаров. Основная причина — болезни леса, в частности корневая губка.

Также к ослаблению и гибели деревьев приводят шквалистые ветра и изменение уровня грунтовых вод.

Отмечается, что в 2024 году в регионе снизилась площадь очагов непарного шелкопряда — с 94 до трех тысяч гектаров, и в следующем сезоне повторный всплеск численности вредителя не ожидается.