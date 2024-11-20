В Рязанской области скончался блокадник Георгий Назаркин

Во вторник, 19 ноября, на 90-м году жизни скончался блокадник, житель деревни Муняково Старожиловского района Георгий Назаркин.

Во вторник, 19 ноября, на 90-м году жизни скончался блокадник, житель деревни Муняково Старожиловского района Георгий Назаркин. Об этом сообщил ИД «Пресса».

Мужчина родился в 1934 году в Ленинграде. В мае 1942 года Назаркин с братом остались сиротами, их отправили в детский дом. В Старожиловский район мужчина приехал в 1984 году к двоюродному брату в деревню Шелковая. Устроился на работу плотником в колхоз «Россия». Перед пенсией он работал на ферме скотником.

Отмечается, что после Великой Отечественной войны он вспоминал, как в то время в городе не работал водопровод, а окна в домах на ночь плотно закрывали, чтобы свет не увидела немецкая авиация.