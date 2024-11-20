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В Рязанской области простились с погибшим в зоне СВО
Похороны прошли в селе Осово в Захаровском районе.

В Рязанской области в среду, 20 ноября, простились с погибшим в зоне СВО Геворгом Кизиряном. Об этом в редакцию РЗН. инфо сообщили родственники мужчины.

Похороны прошли в селе Осово в Захаровском районе.

Напомним, младший сержант погиб 24 октября. Геворг Кизирян был танкистом на донецком направлении. Во время выполнения боевых задач его танк атаковали дроны. Мужчина получил ранения. Позже он скончался в больнице.

Фото РЗН. инфо предоставили родственники погибшего