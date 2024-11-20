В Рязанской области поймали водителя, задолжавшего более ста тысяч за штрафы

Полицейские остановили водителя, который имеет задолженность по оплате административных штрафов на сумму 135 тысяч рублей.

В Рязанской области поймали водителя «Лексуса», задолжавшего более ста тысяч за штрафы. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГАИ.

Сотрудники Госавтоинспекции Рязанской области совместно с сотрудниками Управления Федеральной службы судебных приставов Рязанской области проводят мероприятие по поиску граждан, не оплативших административные штрафы или имеющих какие-либо другие задолженности перед государством.

Во время рейда полицейские остановили водителя, который имеет задолженность по оплате административных штрафов на сумму 135 тысяч рублей.

В отношении водителя приняты соответствующие меры.