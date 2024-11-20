В Рязани полицейские поймали 26-летнего наркомана

Возбуждено уголовное дело.

В Рязани полицейские поймали 26-летнего наркомана. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Наряд ППС на улице 26-ти Бакинских комиссаров заметил мужчину, который при виде правоохранителей начал сильно нервничать.

Они остановили прохожего и выяснили, что у 26-летнего жителя Рязанской области при себе наркотические вещества. Экспертиза установила, что в свертке содержится около 1,5 грамма синтетического наркотика.

Возбуждено уголовное дело.