В Рязани подадут в суд на жителей, разрисовавших подстанцию

С помощью камер видеонаблюдения виновных задержали сотрудники ОМВД России по Советскому району Рязани. В отношении их составили протокол об административном правонарушении, который передан в аппарат комиссий для рассмотрения.

В Рязани подадут в суд на жителей, разрисовавших подстанцию. Об этом в среду, 20 ноября, сообщили в группе регионального Минтранса.

В ночь на 10 октября 2024 года жители разрисовали баллончиком стену трансформаторной подстанции рядом с ТЦ «Круиз».

С помощью камер видеонаблюдения виновных задержали сотрудники ОМВД России по Советскому району Рязани. На них составили протокол об административном правонарушении, который передан в аппарат комиссий для рассмотрения.

Кроме того, как указано в посте, на виновных подадут в суд иск с требованием возместить стоимость работ по приведению стены трансформаторной подстанции в первоначальный вид.

Фото: Минтранс Рязанской области во «ВКонтакте»